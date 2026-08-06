Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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06.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Legal General-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden Legal General-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Legal General-Papier an diesem Tag bei 2.76 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Legal General-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’617.395 Legal General-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’040.29 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 05.08.2026 auf 3.05 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.40 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Legal General belief sich zuletzt auf 16.53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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