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Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997

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Profitables Legal General-Investment? 15.10.2026 10:02:02

FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Legal General-Investment verdienen können.

Legal & General
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Heute vor 1 Jahr wurde die Legal General-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Legal General-Papiers betrug an diesem Tag 2.41 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41.580 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Legal General-Papiers auf 2.92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.50 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21.50 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Legal General belief sich zuletzt auf 15.58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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