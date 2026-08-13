FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Legal General-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Legal General-Aktie 2.15 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46.541 Legal General-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 140.83 GBP, da sich der Wert einer Legal General-Aktie am 12.08.2026 auf 3.03 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.83 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Legal General belief sich zuletzt auf 16.47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch