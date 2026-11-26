Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Legal General-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Legal General-Aktie bei 2.85 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35.102 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 2.93 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.74 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2.74 Prozent.

Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 15.72 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch