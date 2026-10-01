FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Legal General-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.79 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, hätte er nun 359.066 Anteile im Depot. Die gehaltenen Legal General-Aktien wären am 30.09.2026 1’048.47 GBP wert, da der Schlussstand 2.92 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 4.85 Prozent.

Am Markt war Legal General jüngst 15.84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch