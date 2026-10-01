Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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01.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Legal General-Aktie Investoren gebracht.
Die Legal General-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2.79 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, hätte er nun 359.066 Anteile im Depot. Die gehaltenen Legal General-Aktien wären am 30.09.2026 1’048.47 GBP wert, da der Schlussstand 2.92 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 4.85 Prozent.
Am Markt war Legal General jüngst 15.84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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