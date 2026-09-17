Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
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17.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Legal General-Investment verdienen können.
Am 17.09.2025 wurde das Legal General-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Legal General-Anteile bei 2.39 GBP. Wer vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hat, hat nun 4’178.855 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’561.64 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 16.09.2026 auf 3.01 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.62 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Legal General betrug jüngst 15.91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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