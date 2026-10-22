FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Legal General-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2.08 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 480.307 Legal General-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’445.24 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Anteils am 21.10.2026 auf 3.01 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 44.52 Prozent.

Legal General war somit zuletzt am Markt 15.96 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch