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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Land Securities Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7.08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141.176 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6.79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957.88 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 4.21 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Land Securities Group einen Börsenwert von 5.59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Land Securities Group
Analysen zu Land Securities Group
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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