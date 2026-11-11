FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren angefallen

Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7.08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141.176 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6.79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957.88 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 4.21 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Land Securities Group einen Börsenwert von 5.59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch