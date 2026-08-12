Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Land Securities Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Land Securities Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6.25 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hat, hat nun 15.990 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 112.25 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 11.08.2026 auf 7.02 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12.25 Prozent erhöht.
Am Markt war Land Securities Group jüngst 5.26 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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