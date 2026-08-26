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Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60

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Hochrechnung 26.08.2026 10:02:15

FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Land Securities Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Land Securities Group
7.53 CHF -0.45%
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Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Land Securities Group-Anteile bei 10.93 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investierten, hätten nun 914.913 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’354.07 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 25.08.2026 auf 6.95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.46 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 5.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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