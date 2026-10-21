Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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21.10.2026 10:02:15
FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren gekostet
Anleger, die vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Land Securities Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.11 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 98.912 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 644.41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6.52 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -35.56 Prozent.
Insgesamt war Land Securities Group zuletzt 5.40 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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