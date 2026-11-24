Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Kingfisher-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.33 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Kingfisher-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’999.562 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (3.90 GBP), wäre das Investment nun 11’683.29 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.83 Prozent angewachsen.

Kingfisher wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.15 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch