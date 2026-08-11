Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kingfisher-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Kingfisher-Anteile an diesem Tag 3.58 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2’793.296 Kingfisher-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’946.93 GBP, da sich der Wert einer Kingfisher-Aktie am 10.08.2026 auf 3.20 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 10.53 Prozent gleich.
Insgesamt war Kingfisher zuletzt 5.36 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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