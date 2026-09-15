FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kingfisher-Aktie bei 2.43 GBP. Bei einem Kingfisher-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 411.015 Kingfisher-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 2.88 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’183.31 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18.33 Prozent.

Am Markt war Kingfisher jüngst 4.72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch