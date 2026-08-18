FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Kingfisher-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.70 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Kingfisher-Aktie investierten, hätten nun 37.010 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 119.17 GBP, da sich der Wert einer Kingfisher-Aktie am 17.08.2026 auf 3.22 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.17 Prozent angewachsen.

Kingfisher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch