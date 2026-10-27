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27.10.2026 10:02:08
FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Kingfisher gewesen.
Am 27.10.2021 wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kingfisher-Anteile bei 3.39 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 295.223 Kingfisher-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’052.77 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Papiers am 26.10.2026 auf 3.57 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5.28 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Kingfisher eine Börsenbewertung in Höhe von 5.78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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