FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.97 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3’368.137 Kingfisher-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kingfisher-Aktie auf 3.19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’747.73 GBP wert. Damit wäre die Investition um 7.48 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5.20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch