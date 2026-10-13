Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Kingfisher-Einstieg?
|
13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Kingfisher-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.97 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3’368.137 Kingfisher-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kingfisher-Aktie auf 3.19 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’747.73 GBP wert. Damit wäre die Investition um 7.48 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Kingfisher belief sich zuletzt auf 5.20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kingfisher plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kingfisher-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|LSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Kingfisher plc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.