FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust hätte eine J Sainsbury-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die J Sainsbury-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3.35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.851 Anteilen. Die gehaltenen J Sainsbury-Anteile wären am 02.10.2026 96.51 GBP wert, da der Schlussstand 3.23 GBP betrug. Mit einer Performance von -3.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch