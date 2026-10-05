J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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|Lukrativer J Sainsbury-Einstieg?
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05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust hätte eine J Sainsbury-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen J Sainsbury-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die J Sainsbury-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3.35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.851 Anteilen. Die gehaltenen J Sainsbury-Anteile wären am 02.10.2026 96.51 GBP wert, da der Schlussstand 3.23 GBP betrug. Mit einer Performance von -3.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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