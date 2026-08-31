J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in J Sainsbury-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem J Sainsbury-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des J Sainsbury-Papiers betrug an diesem Tag 2.40 GBP. Bei einem J Sainsbury-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 416.146 J Sainsbury-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 3.34 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’388.26 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.83 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7.27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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