J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables J Sainsbury-Investment?
|
07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren J Sainsbury-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.09.2025 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3.13 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 3’198.976 J Sainsbury-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen J Sainsbury-Aktien wären am 04.09.2026 10’905.31 GBP wert, da der Schlussstand 3.41 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.05 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für J Sainsbury eine Börsenbewertung in Höhe von 7.43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu J. Sainsbury plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse London: FTSE 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu J. Sainsbury plc
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.