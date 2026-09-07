FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr abgeworfen

Am 07.09.2025 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3.13 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, befänden sich nun 3’198.976 J Sainsbury-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen J Sainsbury-Aktien wären am 04.09.2026 10’905.31 GBP wert, da der Schlussstand 3.41 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.05 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für J Sainsbury eine Börsenbewertung in Höhe von 7.43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch