FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 2.63 GBP. Wer vor 3 Jahren 10’000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 3’805.175 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’078.39 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 14.08.2026 auf 3.44 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30.78 Prozent.

Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7.49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch