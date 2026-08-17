J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Wert J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in J Sainsbury von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden J Sainsbury-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die J Sainsbury-Anteile bei 2.63 GBP. Wer vor 3 Jahren 10’000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hat, hat nun 3’805.175 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’078.39 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 14.08.2026 auf 3.44 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30.78 Prozent.
Zuletzt verbuchte J Sainsbury einen Börsenwert von 7.49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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