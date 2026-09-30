Investec PLCShs Aktie 2570800 / GB00B17BBQ50
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investec von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Investec-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Investec-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4.82 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Investec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20.760 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 6.14 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.47 GBP wert. Mit einer Performance von +27.47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Investec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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