FTSE 100-Wert Investec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investec von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Investec-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Investec-Aktie bei 2.97 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Investec-Aktie investierten, hätten nun 3’363.425 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 20’348.72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6.05 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 103.49 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Investec einen Börsenwert von 5.43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch