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Dividende im Blick 07.08.2026 14:03:16

FTSE 100-Wert Investec-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Investec Anlegern eine Freude

FTSE 100-Wert Investec-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Investec Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Investec-Anleger über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Investec PLCShs
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Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Investec am 06.08.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0.39 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 8.33 Prozent an. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Investec beträgt 337.35 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 5.16 Prozent an.

Entwicklung der Investec-Dividendenrendite

Das Investec-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 6.72 GBP. Heute wird das Investec-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Investec verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 6.71 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7.62 Prozent.

Investec-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Investec via London 23.42 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 146.65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Investec

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0.41 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 6.10 Prozent zurückgehen.

Kerndaten der Investec-Aktie

Investec ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 6.054 Mrd. GBP. Investec besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7.45. Der Umsatz von Investec betrug in 2026 4.755 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 0.77 GBP.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com
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