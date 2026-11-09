|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Intertek-Investment?
|
09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Intertek-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Intertek-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intertek-Anteile bei 51.60 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Intertek-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.938 Intertek-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (59.45 GBP), wäre die Investition nun 115.20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.20 Prozent vermehrt.
Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intertek plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
05.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
04.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
03.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
02.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
02.11.26
|FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
Analysen zu Intertek plc
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.