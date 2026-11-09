FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intertek von vor 5 Jahren verdient

Die Intertek-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Intertek-Anteile bei 51.60 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Intertek-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.938 Intertek-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (59.45 GBP), wäre die Investition nun 115.20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.20 Prozent vermehrt.

Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch