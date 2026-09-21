FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 21.09.2016 wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.05 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 285.307 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 58.65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’733.24 GBP wert. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 16’733.24 GBP entspricht einer Performance von +67.33 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intertek eine Marktkapitalisierung von 9.00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch