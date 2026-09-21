Intertek Aktie 1428658 / GB0031638363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Intertek-Investition
|
21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Intertek-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 21.09.2016 wurden Intertek-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.05 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 285.307 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 58.65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’733.24 GBP wert. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 16’733.24 GBP entspricht einer Performance von +67.33 Prozent.
Jüngst verzeichnete Intertek eine Marktkapitalisierung von 9.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intertek plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
17.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
16.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
15.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
14.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Intertek Group plc (EQS Group)
|
14.09.26
|FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)