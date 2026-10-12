FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intertek von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Intertek-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49.15 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Intertek-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203.459 Intertek-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 58.90 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11’983.72 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19.84 Prozent zugenommen.

Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch