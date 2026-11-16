FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intertek von vor 10 Jahren abgeworfen

Intertek-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Intertek-Aktie bei 31.35 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 31.898 Intertek-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 1’894.74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 59.40 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 89.47 Prozent.

Der Börsenwert von Intertek belief sich jüngst auf 9.11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch