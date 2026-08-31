FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intertek von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Intertek-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46.90 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 213.220 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intertek-Anteile wären am 28.08.2026 12’462.69 GBP wert, da der Schlussstand 58.45 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.63 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Intertek eine Marktkapitalisierung von 8.98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch