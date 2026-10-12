FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die International Consolidated Airlines-Anteile bei 1.81 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 55.300 International Consolidated Airlines-Aktien. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Papiere wären am 09.10.2026 229.99 GBP wert, da der Schlussstand 4.16 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 129.99 Prozent gestiegen.

Alle International Consolidated Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch