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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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International Consolidated Airlines-Investment 12.10.2026 10:02:29

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in International Consolidated Airlines-Aktien gewesen.

International Consolidated Airlines
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Vor 5 Jahren wurde das International Consolidated Airlines-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die International Consolidated Airlines-Anteile bei 1.81 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 55.300 International Consolidated Airlines-Aktien. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Papiere wären am 09.10.2026 229.99 GBP wert, da der Schlussstand 4.16 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 129.99 Prozent gestiegen.

Alle International Consolidated Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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