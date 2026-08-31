FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen

Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.82 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die International Consolidated Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 26.171 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 114.68 GBP, da sich der Wert einer International Consolidated Airlines-Aktie am 28.08.2026 auf 4.38 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14.68 Prozent.

International Consolidated Airlines wurde am Markt mit 19.20 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch