FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.10.2023 wurden International Consolidated Airlines-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1.55 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6’447.453 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 28’446.16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.41 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +184.46 Prozent.

Zuletzt verbuchte International Consolidated Airlines einen Börsenwert von 19.28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch