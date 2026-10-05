International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in International Consolidated Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 05.10.2023 wurden International Consolidated Airlines-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1.55 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6’447.453 International Consolidated Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 28’446.16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.41 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +184.46 Prozent.
Zuletzt verbuchte International Consolidated Airlines einen Börsenwert von 19.28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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