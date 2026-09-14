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Intermediate Capital Group Aktie 33016529 / GB00BYT1DJ19

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Langfristige Anlage 14.09.2026 10:02:17

FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Intermediate Capital Group
20.73 CHF -0.48%
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Vor 3 Jahren wurden Intermediate Capital Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers betrug an diesem Tag 13.61 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 735.024 Intermediate Capital Group-Anteilen. Die gehaltenen Intermediate Capital Group-Papiere wären am 11.09.2026 13’987.50 GBP wert, da der Schlussstand 19.03 GBP betrug. Mit einer Performance von +39.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Intermediate Capital Group-Wert an der Börse wurde auf 5.16 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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