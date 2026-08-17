Intermediate Capital Group Aktie 33016529 / GB00BYT1DJ19
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Intermediate Capital Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Intermediate Capital Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.18 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 75.873 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’562.97 GBP, da sich der Wert einer Intermediate Capital Group-Aktie am 14.08.2026 auf 20.60 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56.30 Prozent zugenommen.
Intermediate Capital Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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