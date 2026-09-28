Intermediate Capital Group Aktie 33016529 / GB00BYT1DJ19
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurden Intermediate Capital Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intermediate Capital Group-Anteile an diesem Tag 5.74 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 174.216 Intermediate Capital Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’235.19 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Papiers am 25.09.2026 auf 18.57 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 223.52 Prozent.
Insgesamt war Intermediate Capital Group zuletzt 5.03 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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