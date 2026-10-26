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|Lukratives Intermediate Capital Group-Investment?
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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Intermediate Capital Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intermediate Capital Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.97 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1’676.446 Intermediate Capital Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 17.93 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30’058.68 GBP wert. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 30’058.68 GBP entspricht einer Performance von +200.59 Prozent.
Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich jüngst auf 4.86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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