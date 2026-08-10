InterContinental Hotels Group Aktie 45472506 / GB00BHJYC057
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|Profitable InterContinental Hotels Group-Investition?
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterContinental Hotels Group-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurden InterContinental Hotels Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren InterContinental Hotels Group-Anteile an diesem Tag 80.99 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.235 InterContinental Hotels Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 195.09 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Papiers am 07.08.2026 auf 158.00 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 195.09 USD, was einer positiven Performance von 95.09 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete InterContinental Hotels Group eine Marktkapitalisierung von 23.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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