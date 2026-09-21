FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47.69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das InterContinental Hotels Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.097 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 318.42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 151.85 USD belief. Damit wäre die Investition 218.42 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 22.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch