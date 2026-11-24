Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Informa-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Informa-Aktie betrug an diesem Tag 9.16 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 109.194 Informa-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (8.37 GBP), wäre die Investition nun 913.74 GBP wert. Aus 1’000 GBP wurden somit 913.74 GBP, was einer negativen Performance von 8.63 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Informa belief sich jüngst auf 11.17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch