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Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54

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Profitables Informa-Investment? 01.09.2026 10:02:33

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Informa von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Informa-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Informa
9.60 CHF 1.58%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Informa-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Informa-Papier bei 8.77 GBP. Bei einem Informa-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114.025 Informa-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 9.01 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’027.82 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.78 Prozent gesteigert.

Alle Informa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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