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03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Informa-Papiers betrug an diesem Tag 7.19 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139.159 Informa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 1’179.24 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.47 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17.92 Prozent.
Der Börsenwert von Informa belief sich zuletzt auf 11.23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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