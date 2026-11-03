FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Informa-Papiers betrug an diesem Tag 7.19 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139.159 Informa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 1’179.24 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8.47 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17.92 Prozent.

Der Börsenwert von Informa belief sich zuletzt auf 11.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch