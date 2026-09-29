Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Informa-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Informa-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9.06 GBP. Wer vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Informa-Aktie investiert hat, hat nun 1’103.996 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’664.39 GBP, da sich der Wert einer Informa-Aktie am 28.09.2026 auf 8.75 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 3.36 Prozent vermindert.
Der Informa-Wert an der Börse wurde auf 10.95 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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