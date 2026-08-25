FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Informa-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Informa-Aktie bei 6.58 GBP. Bei einem Informa-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.191 Informa-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 136.72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.00 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36.72 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Informa eine Marktkapitalisierung von 11.26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch