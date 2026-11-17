Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Imperial Brands-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31.53 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Imperial Brands-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.172 Imperial Brands-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 94.42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29.77 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5.58 Prozent.

Imperial Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch