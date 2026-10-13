Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Imperial Brands von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Imperial Brands eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39.09 GBP wert. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Imperial Brands-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.585 Imperial Brands-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 681.59 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 12.10.2026 auf 26.64 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31.84 Prozent verringert.
Imperial Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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