FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15.49 GBP. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hat, hat nun 64.552 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 29.79 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’923.00 GBP wert. Damit wäre die Investition 92.30 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 21.97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch