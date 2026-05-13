FTSE 100-Wert IMI-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich IMI-Anleger freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel IMI am 12.05.2026 eine Dividende in Höhe von 0.34 GBP beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 9.68 Prozent. Die Gesamtausschüttung von IMI beläuft sich auf 80.60 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 6.05 Prozent.

IMI- Dividendenrenditeanpassung

Via London beendete die IMI-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 27.30 GBP. Der IMI-Titel wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem IMI-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des IMI-Wertpapiers 1.37 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 1.71 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der IMI-Aktienkurs via London 66.49 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 116.07 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von IMI

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0.36 GBP. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.33 Prozent sinken.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie IMI

IMI ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 6.631 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie IMI besitzt aktuell ein KGV von 20.02. Der Umsatz von IMI betrug in 2025 2.304 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1.24 GBP.

Redaktion finanzen.ch