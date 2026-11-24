Vor 5 Jahren wurde das IMI-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17.70 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56.502 IMI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 28.58 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’614.82 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 61.48 Prozent gesteigert.

IMI wurde am Markt mit 6.44 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch