IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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20.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in IMI-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem IMI-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.65 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, befänden sich nun 682.594 IMI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29.60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’204.78 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 102.05 Prozent.
Der Börsenwert von IMI belief sich jüngst auf 7.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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