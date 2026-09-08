FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMI-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das IMI-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMI-Aktie betrug an diesem Tag 11.03 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 906.618 IMI-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.68 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’815.05 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 178.15 Prozent gesteigert.

Am Markt war IMI jüngst 7.19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch